Torre Annunziata, la scuola non è sicura: gli alunni tornano in Dad (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Verifiche statiche, scuola chiusa per almeno sette giorni. È quanto stabilito a Torre Annunziata dai responsabili dell’ufficio comunale Gestione del territorio in riferimento ai possibili rischi presenti nella sede di via Gambardella dell’istituto comprensivo Alfieri. Come si legge in una nota firmata dal dirigente comunale Gino Di Donna e inviata al dirigente scolastico Anna Maria Papa e al sindaco Vincenzo Ascione, ”facendo seguito a segnalazioni allarmistiche pervenute da parte di alcuni genitori degli alunni della scuola, preoccupati per la staticità della struttura, scaturite da alcuni sopralluoghi effettuati da parte dell’ufficio nei quali sono state evidenziate alcune criticità, si ritiene necessario ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Verifiche statiche,chiusa per almeno sette giorni. È quanto stabilito adai responsabili dell’ufficio comunale Gestione del territorio in riferimento ai possibili rischi presenti nella sede di via Gambardella dell’istituto comprensivo Alfieri. Come si legge in una nota firmata dal dirigente comunale Gino Di Donna e inviata al dirigente scolastico Anna Maria Papa e al sindaco Vincenzo Ascione, ”facendo seguito a segnalazioni allarmistiche pervenute da parte di alcuni genitori deglidella, preoccupati per la staticità della struttura, scaturite da alcuni sopralluoghi effettuati da parte dell’ufficio nei quali sono state evidenziate alcune criticità, si ritiene necessario ...

Advertising

anteprima24 : ** Torre Annunziata, la scuola non è sicura: gli alunni tornano in Dad ** - napolicittametr : Metronapoli - Torre Annunziata: Contrasto ai simboli della 'prepotenza' - NapoliToday : #Cronaca Sedie per occupare posti auto, carabinieri in azione a Torre Annunziata - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #Cronaca Torre Annunziata: carabinieri e contrasto ai simboli della prepotenza. Catene, sedie e pali abusivi rimossi dal… - paolopicone70 : #Cronaca Torre Annunziata: carabinieri e contrasto ai simboli della prepotenza. Catene, sedie e pali abusivi rimoss… -