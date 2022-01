Stellantis | Magnarelli responsabile ufficio stampa del cluster Premium

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – Simona, oltre alla responsabilità dell’Lifestyle e Digital PR della Country Italy di, ha assunto anche il comando dell’delche comprende i marchi Alfa Romeo, DS Automobiles e Lancia. Subentra a Giorgio Contu che è entrato a far parte del team marketing di Peugeot in Italia.Simonaavrà nel suo team le colleghe Eleonora Pagliasso e Francesca Caglioti con cui negli ultimi anni ha collaborato in vari Brand dell’Azienda con ottimi risultati.Il team guidato da Simonasarà chiamato a gestire tutte le attivitàitaliane di tre Brand che avranno nel 2022 sfide particolarmente importanti ma nello ...