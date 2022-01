Spari in strada a Nizza, un morto durante operazione polizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una persona è morta a Nizza in una sparatoria in strada nel centro della città. A sparare, un agente di polizia durante un’operazione finalizzata all’arresto di sospetti coinvolti in un omicidio. Lo ha precisato il procuratore Xavier Bonhomme, spiegando che gli agenti erano stati inviati nel quartiere centrale della Buffa per arrestare i sospetti di un omicidio avvenuto il 24 dicembre. ”L’operazione è andata male”, ha spiegato il magistrato, dicendo che ”un agente ha aperto il fuoco” e una delle persone ferite ”è stata dichiarata morta”. Bonhomme ha spiegato che ”l’agente è stato fermato” e che ”non è stata trovata alcuna arma riconducibile alla vittima”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Una persona è morta ain una sparatoria innel centro della città. A sparare, un agente diun’finalizzata all’arresto di sospetti coinvolti in un omicidio. Lo ha precisato il procuratore Xavier Bonhomme, spiegando che gli agenti erano stati inviati nel quartiere centrale della Buffa per arrestare i sospetti di un omicidio avvenuto il 24 dicembre. ”L’è andata male”, ha spiegato il magistrato, dicendo che ”un agente ha aperto il fuoco” e una delle persone ferite ”è stata dichiarata morta”. Bonhomme ha spiegato che ”l’agente è stato fermato” e che ”non è stata trovata alcuna arma riconducibile alla vittima”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

