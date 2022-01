Radu in porta, Vecino a centrocampo e... Inter così contro l'Empoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questa sera alle 21 a San Siro l'Inter ospita l'Empoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco la probabile formazione di Inzaghi Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questa sera alle 21 a San Siro l'ospita l'per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ecco la probabile formazione di Inzaghi

Advertising

Whiteyeice : Dai rega su stiamo affrontando l'Empoli eh, Ranocchia non ci ha fatto rimpiangere De Vrij, Radu in porta è un migli… - _internelcuore_ : stasera con Vecino titolare Radu in porta D' Ambrosio Gaglia Ranocchia DiMarco e Darmian si va a comandare #InterEmpoli - FabrizioSapia : @FedericoMalerba E' Dal gol di Radu al Pescara - sono passati oramai quasi 6 anni - che penso che Cataldi li batta… - Francy_Pex : @FootballAndDre1 Non sottovalutare l’Empoli. È un ottavo da rottura di Coglioni. L’unico esperimento può essere sol… - tommasoarmando2 : @bonjovi1982 Di questi Handanovic, Ranocchia e D'Ambrosio non te li scolli. Andrà via Radu e in porta sei coperto.… -