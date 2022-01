Quirinale, Letta dopo il vertice con Conte: “Nomi? Ne parleremo con il centrodestra”. Il presidente M5s: “No candidatura di Berlusconi” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È durato circa due ore il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Il segretario del Pd, Enrico Letta e il ministro dem, Roberto Speranza, si sono visti con Giuseppe Conte a casa del presidente del Movimento 5 Stelle, a Roma. Al termine dell’incontro, Letta ha assicurato: “È andata molto bene. Non c’è nessuna intesa sul nome perché ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni”. Parole simili da Conte: “L’incontro è andato bene. Siamo pronti end un azione forte e a un confronto ampio e condiviso, ma ovviamente andrà rimosso dal tavolo candidature di parte, in particolare quella di Silvio Berlusconi. Siamo pronti a offrire al paese e a tutti i cittadini che aspettano un presidente o una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È durato circa due ore ildel centrosinistra sul. Il segretario del Pd, Enricoe il ministro dem, Roberto Speranza, si sono visti con Giuseppea casa deldel Movimento 5 Stelle, a Roma. Al termine dell’incontro,ha assicurato: “È andata molto bene. Non c’è nessuna intesa sul nome perché necon ilnei prossimi giorni”. Parole simili da: “L’incontro è andato bene. Siamo pronti end un azione forte e a un confronto ampio e condiviso, ma ovviamente andrà rimosso dal tavolo candidature di parte, in particolare quella di Silvio. Siamo pronti a offrire al paese e a tutti i cittadini che aspettano uno una ...

Advertising

repubblica : Quirinale, Letta e l’alleato M5S in crisi per l'inchiesta Moby: 'Questo è il momento di tenere i nervi saldi' [di G… - La7tv : Il retroscena svelato da Enrico Letta a #dimartedi: 'Ho notizie di parlamentari del nostro gruppo che hanno ricevut… - Agenzia_Ansa : La proposta del segretario del Pd Enrico Letta: un patto di legislatura per 'completarla nei tempi naturali' e un P… - ottopagine : Quirinale, vertice Letta-Conte-Speranza 'Nessun diritto di prelazione' - stormi1904 : RT @ricci_sonia: Da Salvini a Meloni, passando per Letta, Renzi, Conte e Berlusconi. I leader dei principali partiti si sono mossi alla ric… -