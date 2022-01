[PS2/PS3] Rilasciato Open PS2 Loader v1.2.0 Beta 1828-b47f7db (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il team di sviluppo OPL ha Rilasciato un nuovo aggiornamento di Open PS2 Loader con la nuova versione Beta 1.2.0.Open PS2 Loader (OPL) è un caricatore di giochi e applicazioni Open source al 100% per le unità PS2 e PS3. Supporta tre categorie di dispositivi: dispositivi di archiviazione di massa USB, condivisioni SMB e unità HDD PlayStation 2. I dispositivi USB e le condivisioni SMB supportano i formati USBExtreme e *.ISO mentre l’HDD PS2 supporta il formato HDLoader. Ora è il caricatore homebrew più compatibile. OPL si è sviluppato continuamente: chiunque può contribuire a migliorare il progetto grazie alla sua natura Open source. Puoi visitare il forum Open PS2 Loader ... Leggi su gamesandconsoles (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il team di sviluppo OPL haun nuovo aggiornamento diPS2con la nuova versione1.2.0.PS2(OPL) è un caricatore di giochi e applicazionisource al 100% per le unità PS2 e PS3. Supporta tre categorie di dispositivi: dispositivi di archiviazione di massa USB, condivisioni SMB e unità HDD PlayStation 2. I dispositivi USB e le condivisioni SMB supportano i formati USBExtreme e *.ISO mentre l’HDD PS2 supporta il formato HD. Ora è il caricatore homebrew più compatibile. OPL si è sviluppato continuamente: chiunque può contribuire a migliorare il progetto grazie alla sua naturasource. Puoi visitare il forumPS2...

