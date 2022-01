Protocollo salva campionati: ecco quando non si potrà giocare una partita (Di mercoledì 19 gennaio 2022) quando si gioca la partita se in una squadra ci sono giocatori positivi al Covid? C'è finalmente un Protocollo "salvacampionati" che dovrebbe regolare gli eventuali rinvii delle partite e limitare il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022)si gioca lase in una squadra ci sono giocatori positivi al Covid? C'è finalmente un" che dovrebbe regolare gli eventuali rinvii delle partite e limitare il ...

Advertising

OdeonZ__ : Protocollo salva campionati, c'è l'ok definitivo. Stop con 8 o 9 positivi su una rosa di 25… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Ok al nuovo protocollo: niente deroghe ai club esteri: Il ministero della Salute ha dato il vi… - AlmaCalcioTosca : F.I.G.C. - Protocollo salva-campionati: c'è l'ok definitivo - CalcioWebPuglia : Serie A, ok al protocollo salva campionati. Stop con 8/9 positivi su rosa di 25 - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Serie A, ok al protocollo salva campionati. Stop con 8/9 positivi su rosa di 25 -