“Proprio come lei”. E Barbara D’Urso di sasso: la gaffe epica della vip e gelo in studio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti in collegamento c’è anche Alessandra Mussolini e si parla dei due fratelli infermieri che di notte si trasformano in drag queen. Si tratta dei gemelli pugliesi Daniel e Domenico (nome d’arte ‘Sorelle Pompadour’) diventati famosi per la loro capacità di trasformarsi nell’arco di 24 ore. La mattina indossano il camice da infermieri in ospedale, di notte si agghindano con trucco teatrale e sfarzosi abiti per esibirsi in spettacoli unici”, dice il servizio che li presenta. I due fratelli si sono presentati in studio vestiti da drag queen e indossavano delle parrucche vaporose con capelli a frisè. Alessandra Mussolini si è complimentata con loro, con le loro performance, dai vestiti cuciti a mano al trucco e parrucco scenografici, che lei apprezza ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Nuova puntata di Pomeriggio 5, il programma condotto da. Tra gli ospiti in collegamento c’è anche Alessandra Mussolini e si parla dei due fratelli infermieri che di notte si trasformano in drag queen. Si tratta dei gemelli pugliesi Daniel e Domenico (nome d’arte ‘Sorelle Pompadour’) diventati famosi per la loro capacità di trasformarsi nell’arco di 24 ore. La mattina indossano il camice da infermieri in ospedale, di notte si agghindano con trucco teatrale e sfarzosi abiti per esibirsi in spettacoli unici”, dice il servizio che li presenta. I due fratelli si sono presentati investiti da drag queen e indossavano delle parrucche vaporose con capelli a frisè. Alessandra Mussolini si è complimentata con loro, con le loro performance, dai vestiti cuciti a mano al trucco e parrucco scenografici, che lei apprezza ...

Advertising

il_pucciarelli : Due giorni fa Potere al popolo (con Prc, Pc ed ex M5S) annuncia il proprio sostegno alla candidatura a presidente d… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - matteosalvinimi : Islam moderato, come no… Complimenti agli inquirenti per aver identificato gli autori di un gesto tanto scellerato.… - Signor_Chester_ : RT @KaMadWorld: @Signor_Chester_ @yuri8674 alla fine siamo tutti ancora sotto shock e sono convinta che sia per questo che non riusciamo a… - AvocuddleLou : Se dite cose come “rivendo il biglietto di Louis per prendermi quello di Harry” fatelo pure perché voi Louis non ve lo meritate proprio ?? -