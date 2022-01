Pavia | cade in una botola durante un funerale | morto 77enne

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Era andato aldi una conoscente quando è caduto in unanel cimitero di Bosnasco in provincia di. E'in ospedale Roberto Cavanna , 77 anni ex sindaco di Volpara dove era ...

Un passaggio che non sarebbe stato segnalato né transennato nel quale è precipitato Cavanna deceduto poche ore dopo l'arrivo al policlinico San Matteo di. Leggi anche > Sull'episodio è stata ...L'uomo è stato soccorso e portato all'ospedale San Matteo diin codice giallo per una sospetta frattura al bacino, sembrava lucido e aveva anche parlato con i soccorritori del 118, ma dopo ...Era andato al funerale di una conoscente quando è caduto in una botola nel cimitero di Bosnasco in provincia di Pavia. E' morto in ospedale Roberto Cavanna, 77 anni ex sindaco ...Si chiamava Roberto Cavanna, l'uomo di 77 anni che è morto dopo essere caduto in una botola al cimitero di Bosnasco, comune in provincia di Pavia. In passato il 77enne era stato sindaco di Volpara, pi ...