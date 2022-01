Paolo Borsellino non tradì la fiducia su cui regge lo Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oggi, 19 gennaio, a Palermo a fare gli “auguri” aci saranno anche due bambine che hanno preparato per lui e per la sua famiglia un regalo speciale. Sono le figlie di un poliziotto, uno di quelli che afaceva da scorta e che da allora non ha smesso di onorare la sua memoria continuando a indossare la divisa e a proteggere le persone più esposte. Si chiama Emanuele Filiberto e la scorsa settimana siamo stati insieme in Aula bunker a Palermo ad accompagnare Vincenzo Agostino a una udienza del processo che si celebra per la strage del 5 agosto 1989, dove persero la vita il figlio di Vincenzo, Nino, e la nuora Ida Castelluccio. Erano attesi Bruno Contrada e Guido Paolilli, ma nessuno dei due si è presentato e così, nell’attesa delle decisioni della Corte, ci siamo ritrovati con del tempo per conversare. Le sue parole ...