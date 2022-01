Jan Palach e il suo sacrificio, un simbolo per i patrioti europei (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ripubblichiamo questo articolo a 43 anni dalla morte di Jan Palach, martire per la libertà e simbolo per tutti i giovani patrioti europei. Roma, 19 gen – Il 19 gennaio del 1969 moriva, dopo essersi dato fuoco in piazza San Venceslao a Praga alcuni giorni prima, il giovane patriota Jan Palach. Con questo gesto lo studente voleva denunciare al mondo intero il clima di sofferenza che la sua nazione stava subendo, dovuto all’invasione dell’anno precedente da parte dei carri armati sovietici. Oggi in quella stessa piazza c’è una bellissima lapide per ricordare il sacrificio di Palach, divenuto un simbolo di libertà per i giovani patrioti di tutta Europa, i quali hanno fatto proprio il martirio di un comune ragazzo come loro, caduto per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ripubblichiamo questo articolo a 43 anni dalla morte di Jan, martire per la libertà eper tutti i giovani. Roma, 19 gen – Il 19 gennaio del 1969 moriva, dopo essersi dato fuoco in piazza San Venceslao a Praga alcuni giorni prima, il giovane patriota Jan. Con questo gesto lo studente voleva denunciare al mondo intero il clima di sofferenza che la sua nazione stava subendo, dovuto all’invasione dell’anno precedente da parte dei carri armati sovietici. Oggi in quella stessa piazza c’è una bellissima lapide per ricordare ildi, divenuto undi libertà per i giovanidi tutta Europa, i quali hanno fatto proprio il martirio di un comune ragazzo come loro, caduto per ...

