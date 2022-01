Gravina: «In Italia troppi stranieri, voglio invertire questa tendenza» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il presidente della FIGC Gravina ha parlato delle riforme che vuole apportare al calcio Italiano Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in una intervista a La Nuova Sardegna ha parlato delle riforme che vuole apportare al calcio Italiano. VALORIZZARE I VIVAI – «La riforma che ho presentato prescinde dai numeri, almeno all’inizio. voglio stabilizzare il sistema, ridurre il gap economico tra i campionati, rendere più sostenibile il sistema. stranieri? I numeri non sono confortanti, uno dei miei obiettivi è invertire la tendenza per i club professionistici, agevolando gli investimenti nei vivai». DAZN – «La legge riconosce alla Lega la competenza in questo settore. Io mi auguro che, per la visibilità e le risorse che genera, il prodotto Serie ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il presidente della FIGCha parlato delle riforme che vuole apportare al calciono Gabriele, presidente della FIGC, in una intervista a La Nuova Sardegna ha parlato delle riforme che vuole apportare al calciono. VALORIZZARE I VIVAI – «La riforma che ho presentato prescinde dai numeri, almeno all’inizio.stabilizzare il sistema, ridurre il gap economico tra i campionati, rendere più sostenibile il sistema.? I numeri non sono confortanti, uno dei miei obiettivi èlaper i club professionistici, agevolando gli investimenti nei vivai». DAZN – «La legge riconosce alla Lega la competenza in questo settore. Io mi auguro che, per la visibilità e le risorse che genera, il prodotto Serie ...

