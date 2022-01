Grande Fratello Vip sotto choc, il triste annuncio poco fa: “E’ morto” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. morto a Roma Lorenzo Castellano, aveva 58 anni. Era autore televisivo, aveva firmato le edizioni del Grande Fratello e de La Talpa ma non solo.. Lorenzo Castellano era figlio di Franco Castellano, storico regista e autore della coppia "Castellano e Pipolo". Alcuni mesi fa gli era stato diagnosticato un linfoma. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di Sant'Agnese di Roma. Chi era Lorenzo Castellano Lorenzo Castellano ha iniziato a lavorare nel 1982 come assistente alla regia per il film Grand Hotel Excelsior, firmato proprio dalla coppia Castellano e Pipolo. Nel 1989 ha firmato con Federico Moccia, a sua volta figlio di Giuseppe Moccia in arte Pipolo, la serie tv College. Dal 1991 inizia a scrivere per la tv: "Domenica in" con Pippo Baudo, "Ci siamo!?!" con ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo.a Roma Lorenzo Castellano, aveva 58 anni. Era autore televisivo, aveva firmato le edizioni dele de La Talpa ma non solo.. Lorenzo Castellano era figlio di Franco Castellano, storico regista e autore della coppia "Castellano e Pipolo". Alcuni mesi fa gli era stato diagnosticato un linfoma. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di Sant'Agnese di Roma. Chi era Lorenzo Castellano Lorenzo Castellano ha iniziato a lavorare nel 1982 come assistente alla regia per il film Grand Hotel Excelsior, firmato proprio dalla coppia Castellano e Pipolo. Nel 1989 ha firmato con Federico Moccia, a sua volta figlio di Giuseppe Moccia in arte Pipolo, la serie tv College. Dal 1991 inizia a scrivere per la tv: "Domenica in" con Pippo Baudo, "Ci siamo!?!" con ...

