Advertising

TuttoAndroid : Google Maps si aggiorna e non funziona più su Android Auto - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Helbiz e Google Maps collaborano: trovare i monopattini helbiz elettrici sarà ancora più facile: Helbiz è una tra le prin… - MrGadgetTech : Helbiz e Google Maps collaborano: trovare i monopattini helbiz elettrici sarà ancora più facile: Helbiz è una tra l… - ferpress : Helbiz completa l’integrazione internazionale su #GoogleMaps - - telodogratis : La micromobilità di Helbiz sbarca su Google Maps -

Ultime Notizie dalla rete : Google Maps

Helbiz ha annunciato la finalizzazione dell'integrazione dei suoi mezzi elettrici all'interno dell'applicazione. Grazie a questa integrazione,segnalerà all'utente la presenza dei veicoli Helbiz nelle vicinanze (scooter, biciclette e monopattini elettrici), il prezzo approssimativo della ...... meno rilevanti e meno utili di prodotti come Ricerca' e le impedirebbe di integrare funzionalità di sicurezza nelle sue app e servizi per impostazione predefinita, tra cui SafeBrowsing ...Trovare un monopattino Helbiz sarà ancora più facile grazie all'integrazione in Google Maps. Il leader della micromobilità ha annunciato ieri la ...Helbiz ha annunciato la finalizzazione dell’integrazione dei suoi mezzi elettrici all’interno dell’applicazione Google Maps. Grazie a questa integrazione, Maps segnalerà al ...