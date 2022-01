Gazzetta: l’arbitro Serra è fantozziano. Orsato è Fonzie, non sbaglia mai, altro carisma, altra carriera (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Gazzetta dello Sport si occupa dell’arbitro Serra e fa un parallelo con Orsato che nella medesima situazione non chiese certo scusa, anzi contrattaccò: Daniele Orsato, ignorando il vantaggio, assegnò un rigore alla Roma e cancellò il gol regolare segnato da Abraham alla Juve. Tirò dritto senza neppure una smorfia. Si giustificò con una norma di sua invenzione e attaccò chi l’attaccava: «sbagliate il rigore e ve la prendete con me?». Orsato è uno dei pochi che, richiamato dal Var, riguarda l’immagine e conferma la sua idea: «Ma fatemi il piacere…». È come Fonzie, non sbaglia mai. altro carisma, altra personalità, altra carriera. Rebic gli prende la ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ladello Sport si occupa dele fa un parallelo conche nella medesima situazione non chiese certo scusa, anzi contrattaccò: Daniele, ignorando il vantaggio, assegnò un rigore alla Roma e cancellò il gol regolare segnato da Abraham alla Juve. Tirò dritto senza neppure una smorfia. Si giustificò con una norma di sua invenzione e attaccò chi l’attaccava: «te il rigore e ve la prendete con me?».è uno dei pochi che, richiamato dal Var, riguarda l’immagine e conferma la sua idea: «Ma fatemi il piacere…». È come, nonmai.personalità,. Rebic gli prende la ...

