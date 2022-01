Foggia-Latina streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio alle ore 17:30 allo stadio Pino Zaccheria di Foggia si disputerà il match Foggia-Latina, valevole per la ventitreesima giornata di Serie C Girone C. Il Foggia di Zeman, seppure sia solo ottavo, corre forte ed ha perso solo una delle ultime dodici gare disputate: il Latina cerca invece di avvicinarsi alla zona playoff. Foggia-Latina streaming L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Latina-Foggia streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Domenica 23 gennaio alle ore 17:30 allo stadio Pino Zaccheria disi disputerà il match, valevole per la ventitreesima giornata diC Girone C. Ildi Zeman, seppure sia solo ottavo, corre forte ed ha perso solo una delle ultime dodici gare disputate: ilcerca invece di avvicinarsi alla zona playoff.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::tvC ...

Ultime Notizie dalla rete : Foggia Latina Torna la Coppa Italia, domani Roma - Lecce all'Olimpico ... Altovicentino (città di Valdagno; nel 2017 ha cessato l'attività), Aprilia (provincia di Latina), ... il Foggia, il Taranto e l'Ascoli. Delle dieci partite di quell'edizione i tifosi giallorossi meno ...

FOGGIA-LATINA: ARBITRA ZAMAGNI DI CESENA calcioWEBpuglia Foggia Calcio 1920-Latina affidata a Tommaso Zamagni di Cesena Sarà il signor Tommaso Zamagni della sezione di Cesena a dirigere l’impegno dei rossoneri di domenica prossima contro il Latina. Al terzo anno in Can ... L’arbitro romagnolo non ha mai diretto il ...

Giacomo Sciacca (Calcio Foggia 1920): “Abbiamo lavorato per ripartire con il piede giusto” Giacomo Sciacca, difensore e capitano del Foggia, lancia i rossoneri che si apprestano a tornare in campo dopo la lunga sosta e lo fa dalle colonne de La Gazzetta dello Sport – ed.Puglia&Basilicata: “ ...

