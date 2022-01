Covid, cronaca di un’odissea burocratica in famiglia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oh, freedom! Giorno 27 dicembre, mio marito è positivo al Covid, nella variante Omicron. Scatta il panico in famiglia. Chiama la dottoressa, chiedi indicazioni, l’Azienda Sanitaria è informata. Monitora costantemente il telefono, perché potrebbero chiamarti. Monitora sempre. Ero in bagno e ho perso la chiamata. Dramma familiare per la chiamata persa. Metti la suoneria. Lui due dosi, io due dosi, le ragazze non ancora. Contatti stretti, anzi, strettissimi. Usa tu quel bagno che io uso l’altro, ordina subito un saturimetro su Amazon. Porca miseria non ha le batterie. Toglile dal telecomando. “Mamma, la televisione non si accende”. Togli dal saturimetro e metti Sky. E quanto ossigeno ho nel sangue? Chiama la dottoressa, fai un po’ di esercizi e riprova, senza andare in iperventilazione. Vitamina C, vitamina D e lattoferrina. Dicunt. Mi hanno chiamato, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Oh, freedom! Giorno 27 dicembre, mio marito è positivo al, nella variante Omicron. Scatta il panico in. Chiama la dottoressa, chiedi indicazioni, l’Azienda Sanitaria è informata. Monitora costantemente il telefono, perché potrebbero chiamarti. Monitora sempre. Ero in bagno e ho perso la chiamata. Dramma familiare per la chiamata persa. Metti la suoneria. Lui due dosi, io due dosi, le ragazze non ancora. Contatti stretti, anzi, strettissimi. Usa tu quel bagno che io uso l’altro, ordina subito un saturimetro su Amazon. Porca miseria non ha le batterie. Toglile dal telecomando. “Mamma, la televisione non si accende”. Togli dal saturimetro e metti Sky. E quanto ossigeno ho nel sangue? Chiama la dottoressa, fai un po’ di esercizi e riprova, senza andare in iperventilazione. Vitamina C, vitamina D e lattoferrina. Dicunt. Mi hanno chiamato, ...

