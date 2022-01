Coppa Italia, avanti Lazio e Juventus: ora tocca all’Inter (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La tre giorni di Coppa Italia si apre senza troppe sorprese. Nel match del pomeriggio la Lazio di Sarri fatica più del previsto per superare l’Udinese. All’Olimpico è fondamentale l’ingresso del solito Immobile che al primo minuto del secondo tempo supplementare fa 171 con la Lazio e la trascina ai quarti dove affronterà il Milan a San Siro. Tutto facile, invece, per la Juventus che gioca e si diverte contro una Samp scossa dal cambio (inaspettato) dell’allenatore. Con Allegri in tribuna per squalifica, i bianconeri danno sprazzo di grande calcio con Arthur e Locatelli in mediana che servono un assist a testa per i gol di Rugani e Dybala. Gioia anche per Cuadrado e Morata che torna al gol su rigore procurato dal giovane Aké. Coppa Italia, prossime partite e ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La tre giorni disi apre senza troppe sorprese. Nel match del pomeriggio ladi Sarri fatica più del previsto per superare l’Udinese. All’Olimpico è fondamentale l’ingresso del solito Immobile che al primo minuto del secondo tempo supplementare fa 171 con lae la trascina ai quarti dove affronterà il Milan a San Siro. Tutto facile, invece, per lache gioca e si diverte contro una Samp scossa dal cambio (inaspettato) dell’allenatore. Con Allegri in tribuna per squalifica, i bianconeri danno sprazzo di grande calcio con Arthur e Locatelli in mediana che servono un assist a testa per i gol di Rugani e Dybala. Gioia anche per Cuadrado e Morata che torna al gol su rigore procurato dal giovane Aké., prossime partite e ...

Advertising

AntoVitiello : Per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d'Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio… - juventusfc : Nove precedenti in Coppa Italia tra Juve e Samp. Su @JuventusTV un tuffo nel passato ?? #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveSamp - AntoVitiello : Quarti di finale di Coppa Italia: il 9 febbraio sarà Milan-Lazio a San Siro - Milannews24_com : Landucci: «Milan? Grande squadra, ci aspetta una gara importante» - Milannews24_com : Ex Milan: Andrea Conti gol al debutto contro la Sampdoria -