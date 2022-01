Completata l' anagrafe elettronica nazionale

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - I dati di 67 milioni di cittadini italiani (compresi i residenti all'estero) inseriti in un database unico e sicuro. Con il subentro del comune siciliano di San Teodoro - informa online il Viminale - si è completato il percorso per portare tutti i Comuni italiani dentro l'della popolazione residente (Anpr). Da martedì gli italiani residenti nei 7.903 comuni del Paese e quelli all'estero iscritti all'Aire possono verificare e chiedere l'eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online. I servizi sono accessibili dal sito www..interno.it, disponibile anche all'indirizzo www..gov.it. Dal 15 novembre 2021 sul portale dell'...

Grazie all'nazionale unica, sottolinea il Viminale, 'ogni aggiornamento su Anpr sarà immediatamente consultabile dagli enti pubblici che accedono alla banca dati, dall'Agenzia delle entrate ...... nella mente dei legislatori, operare una sorta di rivoluzione copernicana nell'equina, ... Stabilimenti già presenti in BDN - In questo caso deve esserel'informazione del soggetto ...AGI - I dati di 67 milioni di cittadini italiani (compresi i residenti all'estero) inseriti in un database unico e sicuro. Con il subentro del comune siciliano di San Teodoro - informa online il Vimin ...“ Oggi si è completata, su tutto il territorio italiano, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Un risultato epocale che mette in rete ogni singolo connazionale residente nel nostro Paese e ...