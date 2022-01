WWE | Roderick Strong in uscita dalla compagnia?

(Di martedì 18 gennaio 2022) <>Roderickè considerato uno dei veterani di NXT essendo sotto contratto fin dal 2016 e sappiamo di come abbia firmato un accordo di prolungamento con la WWE nel 2021.ha recentemente perso il titolo di NXT Cruiserweight Champion contro il North American Champion Carmelo Hayes che ora detiene entrambe le cinture. Per l’episodio di NXT 2.0 <>Roderickè pubblicizzato per un match contro Walter.inWWE? Le voci sul futuro disono sempre più insistenti soprattutto dopo che i suoi ex-compagni dell’Undisputed Era Adam Cole, Kyle O’Reilly e Bobby Fish, ora si trovino tutti e 3 in AEW. Parlando al Wrestling Observer Live, ...

