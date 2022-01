Verona, mezza Europa vuole Barak: ma a gennaio non si muove (Di martedì 18 gennaio 2022) Barak sta facendo innamorare mezza Europa, ma a gennaio il Verona non ha intenzione di lasciarlo partire La tripletta di domenica contro il Sassuolo è solo l’ultima delle meraviglie di Antonin Barak in questa stagione. Il centrocampista ha fatto innamorare mezza Europa e adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, tutti lo vogliono. In particolar modo in Inghilterra e in Germania. Il Verona, però, non è intenzionato a lasciarlo partire a gennaio. L’asta si aprirà in estate, quando i gialloblù partiranno da una base di non meno di 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022)sta facendo innamorare, ma ailnon ha intenzione di lasciarlo partire La tripletta di domenica contro il Sassuolo è solo l’ultima delle meraviglie di Antoninin questa stagione. Il centrocampista ha fatto innamoraree adesso, come riporta La Gazzetta dello Sport, tutti lo vogliono. In particolar modo in Inghilterra e in Germania. Il, però, non è intenzionato a lasciarlo partire a. L’asta si aprirà in estate, quando i gialloblù partiranno da una base di non meno di 20 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

