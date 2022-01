Rossi | “Correrò il Campionato Mondiale Fanatec GT su una splendida audi”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 gennaio 2022) Lo aveva detto Valentino. E’ un pilota e resterà tale, anche se è sceso per sempre dai bolidi della MotoGp. E allora ecco l’annuncio che fa gioire tutti i suoi tifosi, dopo il ritiro ufficiale a fine stagione dalla competizionedel motociclismo. Arriva da Twitter ed è lo stesso Valentino a scriverlo: “Sono molto felice di annunciare che il pmo annoper il Team WRT nella sfidaGT con un’R8 LMS”. Si era già cimentato in passato nelle gare automobilistiche eci riprova in un circuito fatto di 10 gare e correrà, come lui stesso dice, a Misano, a Imola e anche nella 24 ore di Terme: “Grazie a Vincent Vosse e adper questa grande opportunità”. Conclude il messaggi pieno di ...