Online il video di "Parentesi", il brano di Mara Sattei e Giorgia (Di martedì 18 gennaio 2022) È fuori il videoclip di "Parentesi" di Mara Sattei feat. Giorgia, singolo estratto da "Universo" (Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy), il primo album di Mara Sattei, già disponibile in streaming digitale e in formato fisico. "Parentesi" è un brano che parla della bellezza di sentirsi liberi e leggeri a volte, anche nel mezzo del caos dei nostri pensieri. Tutte le Parentesi più importanti della nostra vita sono fatte di emozioni e ricordi che restano invariati nel tempo, mantenendo uno spazio tutto loro all'interno dei nostri capitoli. Mara Sattei Il videoclip esprime in immagini la delicatezza di un brano che celebra l'unione di due ...

