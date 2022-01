Mostra su Zaki | Imola chiede la liberazione di Patrick

(Di martedì 18 gennaio 2022) Arrestati per aver espresso le proprie opinioni o difeso i diritti umani in regimi totalitari: sono i prigionieri di coscienza protagonisti a. Amnesty International e l’amministrazione comunale organizzano unasue le altre vittime di intolleranza e oppressione. L’esposizione è in programma dal 20 gennaio al 10 febbraio in piazza Matteotti. Street

IMOLA - Allestita, sotto i portici di piazza Matteotti a Imola, la mostra 'Patrick Zaki e gli altri prigionieri di coscienza', che sarà aperta dal 20 gennaio al 10 febbraio. All'inaugurazione della rassegna, in programma il 21 - trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune. Lo piange anche Zaki: "Non ha mai smesso di combattere per il mio rilascio". L'Emilia-Romagna lo ricorda quando portò Ursula von der Leyen. Esposti i ritratti del ricercatore dell'università di Bologna sotto processo in Egitto e le storie di altri 50 casi analoghi in 19 Paesi.