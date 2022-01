Microsoft acquista Activision/Blizzard (Di martedì 18 gennaio 2022) Come un fulmine a ciel sereno, quest’oggi arriva la notizia dell’acquisizione da parte di Microsoft di Activision/Blizzard, per una cifra pari a 70 miliardi di dollari. Microsoft acquista Activision: Giochi inclusi nella trattativa ed altri dettagli Con l’acquisizione di oggi Microsoft si porta a casa titoli del calibro di Crash Bandicoot, Spryo the Dragon, World of Warcraft, Call of Duty, Diablo e tanti altr. Inutile dire che come all’epoca con l’acquisizione di Bethesda, anche in questo caso i giocatori PlayStation e Nintendo sono preoccupati sul futuro della più iconiche serie, se usciranno o meno su altre piattaforme. Microsoft ha già assicurato i giocatori che continuerà a supportare altre piattaforme, dunque per ora i giochi usciranno ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 18 gennaio 2022) Come un fulmine a ciel sereno, quest’oggi arriva la notizia dell’acquisizione da parte didi, per una cifra pari a 70 miliardi di dollari.: Giochi inclusi nella trattativa ed altri dettagli Con l’acquisizione di oggisi porta a casa titoli del calibro di Crash Bandicoot, Spryo the Dragon, World of Warcraft, Call of Duty, Diablo e tanti altr. Inutile dire che come all’epoca con l’acquisizione di Bethesda, anche in questo caso i giocatori PlayStation e Nintendo sono preoccupati sul futuro della più iconiche serie, se usciranno o meno su altre piattaforme.ha già assicurato i giocatori che continuerà a supportare altre piattaforme, dunque per ora i giochi usciranno ...

