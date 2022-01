Lupin | testo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso

Leggi su zon

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dalla mezzanotte è disponibile “”, Il brano inedito diche anticipa il suo primo album di inediti dal titolo “Space Cowboy” che uscirà su tutti i digital store il 4 marzo 2022. Il, scritto dae prodotto da Federico Nardelli, porta con sé il gusto di una primavera fatta di emozioni cantate al pianoforte, lo stesso che qui accompagna la voce del cantautore. “” porta con sé le immagini del quotidiano, di quella “splendida normalità” in cui la malinconia rimane una costante: “Oggi sono stato bene, sono stato bene anche da solo con il pianoforte e mille cose in testa che non mi deludono mai, che non mi abbandonano mai“. Nell’attesa di scoprire ilalbum,...