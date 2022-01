Immobile: «Lazio, sta venendo fuori la nostra qualità» (Di martedì 18 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante bianconceleste Ciro Immobile ha parlato nel post partita di Lazio-Udinese, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset: «Dalla panchina ho visto bene la squadra, soprattutto in difesa. Ho visto dei miglioramenti, non a caso anche oggi non abbiamo subito gol, quindi voglio fare i complimenti alla difesa. Pian piano siamo venendo fuori la nostra qualità. Abbiamo grandi giocatori, soprattutto a centrocampo. Ovviamente alla fine ciò che conta è il risultato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante bianconceleste Ciroha parlato nel post partita di-Udinese, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset: «Dalla panchina ho visto bene la squadra, soprattutto in difesa. Ho visto dei miglioramenti, non a caso anche oggi non abbiamo subito gol, quindi voglio fare i complimenti alla difesa. Pian piano siamola. Abbiamo grandi giocatori, soprattutto a centrocampo. Ovviamente alla fine ciò che conta è il risultato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

