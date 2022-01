Fabio Rovazzi, l’addio alla nonna: “Un cuore grande come un palazzo” (Di martedì 18 gennaio 2022) Con un post struggente sui social, Fabio Rovazzi ha annunciato la perdita della sua amata nonna: “Ti avevo comprato delle carte giganti perchè ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile. Hai sempre preferito agire un pó nell’ombra, ma sei sempre stata attenta a tutto. Un’agente segreto di famiglia, ma gentile e con un cuore grande come un palazzo“, ha scritto il cantante a corredo di un dolce scatto in compagnia della nonna, scomparsa il giorno prima del 28esimo compleanno del nipote. “Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100? Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più ... Leggi su zon (Di martedì 18 gennaio 2022) Con un post struggente sui social,ha annunciato la perdita della sua amata: “Ti avevo comprato delle carte giganti perchè ultimamente iniziavi a vederci meno ma nonostante questo riuscivi sempre a battermi e vincere in modo incredibile. Hai sempre preferito agire un pó nell’ombra, ma sei sempre stata attenta a tutto. Un’agente segreto di famiglia, ma gentile e con unun“, ha scritto il cantante a corredo di un dolce scatto in compagnia della, scomparsa il giorno prima del 28esimo compleanno del nipote. “Sono felice di pensare che ora hai finalmente raggiunto il nonno che da due anni ti aveva lasciata sola. Quanto ti mancava da 1 a 100? Immaginarvi di nuovo insieme è la cosa che mi rende l’uomo più ...

