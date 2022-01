Corsa al Quirinale | chi sta con chi Ecco i gruppi trasversali che si giocano il Colle

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il partito di Mario Draghi. Il partito di Silvio Berlusconi. Il partito di Giuliano Amato. Il partito per la rielezione di Sergio Mattarella. E il partito per "la donna". Viaggio nelle alleanze per il voto alla Presidenza della Repubblica

EnricoLetta : Emanuele #Macaluso, a un anno dalla scomparsa. Penso spesso a cosa avresti detto della corsa al Quirinale di questo… - Adnkronos : #Renzi sulla corsa al #Quirinale: 'Qui, Quo, Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato'. - Agenzia_Ansa : FLASH I La corsa al Quirinale, Silvio Berlusconi a Forza Italia: 'Un mio passo indietro? Non deluderò chi mi ha dato fiducia' - Fenice62681930 : RT @fattoquotidiano: Oggi in diretta alle 17 un nuovo appuntamento con #QuirinalTango! @a_padellaro e @marcotravaglio analizzano la corsa… - siamonoitv2000 : RT @TGTGTV2000: Corsa al #Quirinale. Questa serata ospiti a #TGtg l’ex Ministro Enrico La Loggia e Giovanni Valentini @GiovaValentini, gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Quirinale

Così Vittorio Sgarbi ha inquadrato la situazione del leader di Forza Italia rispetto allaal. "Io so quale è il nome che proporrà Berlusconi", ha assicurato Sgarbi, ospite per il ...... programma condotto da Tiziana Panella su Rete4, e svela alcuni retroscena sul destino della politica italiana e sullaper la poltrona del: 'Berlusconi ha già deciso di non correre, ...Paolo Mieli sa già che cosa ha in mente Silvio Berlusconi e qual è il piano B del centrodestra. L’ex direttore del Corriere della ...Parole, mosse e umori sul nome di Draghi alla presidenza della Repubblica. I Graffi di Damato. Nonostante o forse grazie alla campagna contraria del Fatto Quotidiano – ostinata ...