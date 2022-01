Consigli fantacalcio, i ballottaggi delle 20 squadre di Serie A (Di martedì 18 gennaio 2022) Continuiamo la nostra rubrica dei Consigli per il fantacalcio con i ballottaggi delle 20 squadre di Serie A. La stagione 2021/2022 sarà ricca di impegni per quasi tutte le squadre del campionato quindi, in ottica fantacalcio, è bene tenere sott’occhio i ballottaggi più frequenti e magari coprirsi prendendo delle coppie all’asta. Iniziamo dalla squadra che più ci ha tenuti col fiato sospeso nelle ultime stagioni: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi è sicuramente quello che riesce a mettere più in difficoltà tutti i fantallenatori cambiando la formazione di partita in partita. Ormai tutti i giocatori della rosa nerazzurra possono essere considerati e presi come titolari ma occhio ad alcuni ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 gennaio 2022) Continuiamo la nostra rubrica deiper ilcon i20diA. La stagione 2021/2022 sarà ricca di impegni per quasi tutte ledel campionato quindi, in ottica, è bene tenere sott’occhio ipiù frequenti e magari coprirsi prendendocoppie all’asta. Iniziamo dalla squadra che più ci ha tenuti col fiato sospeso nelle ultime stagioni: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi è sicuramente quello che riesce a mettere più in difficoltà tutti i fantallenatori cambiando la formazione di partita in partita. Ormai tutti i giocatori della rosa nerazzurra possono essere considerati e presi come titolari ma occhio ad alcuni ...

Advertising

zazoomblog : Consigli Fantacalcio lista infortunati Serie A 2021-2022 - #Consigli #Fantacalcio #lista - Pall_Gonfiato : Consigli #Fantacalcio 23^ giornata Serie A: Lozano e Barak le certezze di questo turno di campionato - Grifoman1 : Labbadia al Genoa, come gioca: i consigli per il fantacalcio | Superscudetto - infoitsport : Sensi alla Sampdoria, ora cambia tutto al fantacalcio: consigli e novità - ilmarax : Quando hai #Sirigu al #fantacalcio ma ti consoli per aver schierato #Consigli.... #SassuoloVerona #FiorentinaGenoa… -