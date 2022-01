Colomba | “Napoli da scudetto? Attenti alle sorprese”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ilha vinto e convinto con il Bologna, una vittoria che fa tornare di moda la parolaanche perché gli azzurri hanno recuperato punti sulle avversarie dirette. La squadra di Sptti in prospettiva può contare sul rientro dei giocatori dalla Coppa d’Africa: Anguissa, Koulibaly e Ouans. Inoltre ci sono anche gli infortunati Ospina e Insigne che saranno pronti a breve. Guardando al futuro si può sperare anche in una condizione generale della squadra migliore rispetto a quella attuale. Basti pensare che nella schiacciante vittoria delcol Bologna, non c’era Osimhen titolare. Corsa, il pensiero diFrancoexnatore a Radio Marte ha parlato delle possibilitàdel ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Franco, allenatore. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieE' proprio lui, mister Franco, allenatore della Reggina, del Bologna... e anche del mio, una ventina d'anni fa. Non voglio essere invadente, quindi non gli chiedo un autografo o una ...Napoli ancora in corsa per lo scudetto in Serie A. Secondo Franco Colomba la lotta al titolo non è ancora finita.A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Franco Colomba, allenatore: “Il Bologna non vive un momento facile tra ...