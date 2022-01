C’è la notizia dal Napoli: Insigne l’ha fatto oggi (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report della sessione mattutina di allenamento. Di seguito quanto riportato: “Dopo il successo a Bologna il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A”. Napoli, Insigne “Coloro che hanno giocato ieri al Dall’Ara hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in campo con attivazione, partitine a tema e seduta tecnica. Lavoro personalizzato in palestra e terapie per Insigne e Ospina”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report della sessione mattutina di allenamento. Di seguito quanto riportato: “Dopo il successo a Bologna ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A”.“Coloro che hanno giocato ieri al Dall’Ara hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in campo con attivazione, partitine a tema e seduta tecnica. Lavoro personalizzato in palestra e terapie pere Ospina”.

