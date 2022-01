Bollette | Salvini | ' serve scostamento bilancio | anche Draghi consapevole'

(Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "781,09 euro di bolletta per il periodo settembre-ottobre 2020, schizzati a 1.370,23 nello stesso periodo del 2021: è la situazione di un bar di Genova che - come tanti altri locali in Italia - ha subìto le conseguenze del caro energia". Lo dice Matteo, in costante contatto con il governo e con le imprese, oggi ha organizzato una conferenza stampa alle 14,30 alla Camera dei Deputati ed è intervenuto sulla stampa locale (Brescia Oggi e L'Arena di Verona) per commentare le difficoltà degli imprenditori che sono costretti a tirare la cinghia ma rischiano di chiudere. “Dopo la crisi Covid, non possiamo permettere che imprese e famiglie subiscano la stangata del caro energia.unodi, sono fiducioso perchéil ...

adesso e nei prossimi anni, farà una proposta che penso potrà essere convincente, se non per tutti, per tanti', ha aggiunto, che ha parlato anche del rincaro delle bollette: 'Per me la stangata supera 30 miliardi, serve uno scostamento di bilancio di 50 miliardi'. Il leader della Lega: "E' una emergenza nazionale, serve uno scostamento di bilancio di 50 miliardi". Salvini, in costante contatto con il governo e con le imprese, oggi ha organizzato una conferenza stampa alle 14,30 alla Camera dei Deputati ed è intervenuto sulla stampa locale (Brescia Oggi e L'Arena di Verona). E' l'effetto degli aumenti del costo dell'energia già annunciati dal ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani nel corso di un convegno che si era tenuto a settembre proprio a Genova.