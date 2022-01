Berlusconi al Quirinale, già fallita l’operazione scoiattolo? Sgarbi fa i conti: “Ci vorrebbe un miracolo” (Di martedì 18 gennaio 2022) Potrebbe già arenarsi la missione di Silvio Berlusconi per farsi eleggere Presidente della Repubblica del post-Mattarella. In vista delle votazioni del 24 gennaio, il Cavaliere e leader di Forza Italia ha iniziato a muovere i propri pezzi sulla scacchiera, ma proprio il cavallo mandato in avanscoperta, Vittorio Sgarbi, ora spegne gli entusiasmi svelando che al momento Berlusconi non avrebbe possibilità di ottenere i numeri. Il diretto interessato, però, sembra pensarla molto diversamente. l’operazione scoiattolo di Berlusconi è fallita: lo svela il “centralinista” Potrebbe durare meno di una settimana l’exploit di Berlusconi verso il Quirinale: dopo la riunione con Salvini e Meloni, il Centrodestra unito sembrava aver deciso di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Potrebbe già arenarsi la missione di Silvioper farsi eleggere Presidente della Repubblica del post-Mattarella. In vista delle votazioni del 24 gennaio, il Cavaliere e leader di Forza Italia ha iniziato a muovere i propri pezzi sulla scacchiera, ma proprio il cavallo mandato in avanscoperta, Vittorio, ora spegne gli entusiasmi svelando che al momentonon avrebbe possibilità di ottenere i numeri. Il diretto interessato, però, sembra pensarla molto diversamente.di: lo svela il “centralinista” Potrebbe durare meno di una settimana l’exploit diverso il: dopo la riunione con Salvini e Meloni, il Centrodestra unito sembrava aver deciso di ...

petergomezblog : Quirinale, l’appello di giuristi ed ex presidenti della Consulta: “La candidatura di Berlusconi è un’offesa alla di… - matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - fattoquotidiano : CONDANNATI (CON SENTENZE DEFINITIVE) - Mafiosi, tangentari e anche chi favorì la prostituzione. Da Denis Verdini a… - tax_tweet : Berlusconi malato per andare ai processi, 'con problemi psicologici e psichiatrico-neurologici', ma in corsa per il… - arcocielo : RT @petergomezblog: Berlusconi al Quirinale? No, grazie – La nostra petizione ai parlamentari supera le 350mila firme -