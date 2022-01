Auto elettriche - Battery swapping | a volte certe idee ritornano

Leggi su quattroruote

(Di martedì 18 gennaio 2022) L'idea è semplice quanto suggestiva: perché investire miliardi per colonnine ultrarapide, o perdere ore a quelle standard, quando basterebbe sostituire le batterie come in un banale telecomando? Parliamo del cosiddetto "", una soluzione di cui si è discusso a più riprese, fin dall'inizio della svolta elettrica, ma che finora non ha preso piede. Fallita in Israele, ripudiata da Elon Musk, che di scelte visionarie se ne intende, la soluzione resiste per ora in alcuni progetti di mobilità urbana, come l'eScooter125 del marchio Mó, lanciato dalla Seat, o quadricicli di nicchia, come l'italiana Birò, una microcar elettrica che fa proprio della batteria estraibile uno dei suoi punti di forza, fino alle concept come la Fiat Centoventi, dotata di accumulatori modulabili e divisi in cinque parti, di cui una sotto i sedili anteriori, che può ...