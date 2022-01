Australian Open 2022, Kyrgios vince contro Broady ed esulta alla Ronaldo (VIDEO) (Di martedì 18 gennaio 2022) Vittoria in tre set per Nick Kyrgios nel match d’esordio agli Australian Open 2022 contro Liam Broady (6-4 6-4 6-3), dopo una sfida all’insegna dello spettacolo da parte dell’Australiano. Dopo la battuta dal basso sotto le gambe nel primo set, il tennista di casa chiude il match esultando alla Cristiano Ronaldo davanti ai suoi tifosi. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Vittoria in tre set per Nicknel match d’esordio agliLiam(6-4 6-4 6-3), dopo una sfida all’insegna dello spettacolo da parte dell’o. Dopo la battuta dal basso sotto le gambe nel primo set, il tennista di casa chiude il matchndoCristianodavanti ai suoi tifosi. Ecco il. SportFace.

