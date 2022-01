Al via RemoTe, progetto di telemedicina per pazienti con emofilia (Di martedì 18 gennaio 2022) L’acronimo RemoTe racchiude più significati: R sta per rarità, EMO per emofilia, TE per telemedicina; con “RemoTe” si può intendere anche “da remoto”, un’espressione che, soprattutto durante la pandemia, ha assunto il significato “da casa”. Ed è proprio questo il senso di RemoTe, il progetto di telemedicina nell’ambito delle malattie emorragiche congenite (mec) e in particolare dell’emofilia, sviluppato da CSL Behring e Altems- Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari, in collaborazione con alcuni centri di eccellenza per il trattamento di questa patologia e le associazioni di pazienti. L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso dell’evento online ‘L’importanza della telemedicina ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) L’acronimoracchiude più significati: R sta per rarità, EMO per, TE per; con “” si può intendere anche “da remoto”, un’espressione che, soprattutto durante la pandemia, ha assunto il significato “da casa”. Ed è proprio questo il senso di, ildinell’ambito delle malattie emorragiche congenite (mec) e in particolare dell’, sviluppato da CSL Behring e Altems- Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari, in collaborazione con alcuni centri di eccellenza per il trattamento di questa patologia e le associazioni di. L’iniziativa è stata presentata oggi nel corso dell’evento online ‘L’importanza della...

Advertising

italiaserait : Al via RemoTe, progetto di telemedicina per pazienti con emofilia - TV7Benevento : Al via RemoTe, progetto di telemedicina per pazienti con emofilia... - BlackCentaurFX : Indonesia passes law to relocate capital to remote Borneo - Yagoou2 : @lockasemo Via remote play e vamo call no discord -