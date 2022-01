Vlahovic chiede scusa ai tifosi viola: svelato il motivo del gesto! (Di lunedì 17 gennaio 2022) Vlahovic ha deluso nel primo tempo di Fiorentina-Genoa. Nel mirino il rigore sbagliato perché parato Salvatore Sirigu. Una serata storta che può capitare, anche ai migliori, anche a chi sta segnando valanghe di gol in questo campionato. D’altra parte è umano, o almeno così sembra. E ha sorpreso tutti, i tifosi viola in particolare, il suo gesto effettuato al termine del primo tempo. Vlahovic si scusa davanti ai tifosi viola: la spiegazione del suo gesto Vlahovic, Fiorentina, rigore sbagliato Vlahovic è rimasto molto dispiaciuto del suo errore dal dischetto. Talmente tanto che, una volta terminato il primo tempo, è corso sotto la curva dei suoi tifosi per chiedere scusa. Un ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022)ha deluso nel primo tempo di Fiorentina-Genoa. Nel mirino il rigore sbagliato perché parato Salvatore Sirigu. Una serata storta che può capitare, anche ai migliori, anche a chi sta segnando valanghe di gol in questo campionato. D’altra parte è umano, o almeno così sembra. E ha sorpreso tutti, iin particolare, il suo gesto effettuato al termine del primo tempo.sidavanti ai: la spiegazione del suo gesto, Fiorentina, rigore sbagliatoè rimasto molto dispiaciuto del suo errore dal dischetto. Talmente tanto che, una volta terminato il primo tempo, è corso sotto la curva dei suoiperre. Un ...

Advertising

Naseef24 : RT @pepsium7: Vlahovic rientrando in campo per il secondo tempo, chiede scusa per il rigore sbagliato. - trequartismo : 1)Vlahovic che entra in campo e chiede scusa; 2)Vlahovic fa gol, esulta e chiede ancora scusa; 3)Indica Italiano e… - gabbores : Altra perla di #Vlahovic che chiede anche scusa. ?????? - Scuffi_official : Vlahovic sbaglia il rigore e poi chiede scusa, segnale per la juve? #éfatta #lefirmenellanotte - mattiafontana83 : E chiede scusa… Ma siamo noi a ringraziare te, Dusan. Che gol e che giocatore Vlahovic. -