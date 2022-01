Sta per essere venduto il più grande diamante nero tagliato (Di lunedì 17 gennaio 2022) Verrà venduto tramite la casa d’aste inglese Sotheby’s il diamante nero tagliato più grande al mondo. Il gioiello con 55 facce non è mai stato mostrato e verrà esposto per la prima volta a Dubai dal suo proprietario nelle prossime settimane. Enigma il nome del gioiello che potrebbe essere venduto per 5 milioni di di dollari, si crede possa essere stato creato da un meteorite o un asteroide 2,6 miliardi di anni fa. Questa la teoria del vicedirettore della più grande casa d’aste con centinaia di filiali nel mondo. La forma del gioiello è stata ispirata dall‘Hamsa, una simbolo di potere e protezione diffuso nella religione musulmana ed ebraica. Anche il numero 5 è una cifra che nel gioiello si ripete (55 facce) poichè Hamsa in ... Leggi su zon (Di lunedì 17 gennaio 2022) Verràtramite la casa d’aste inglese Sotheby’s ilpiùal mondo. Il gioiello con 55 facce non è mai stato mostrato e verrà esposto per la prima volta a Dubai dal suo proprietario nelle prossime settimane. Enigma il nome del gioiello che potrebbeper 5 milioni di di dollari, si crede possastato creato da un meteorite o un asteroide 2,6 miliardi di anni fa. Questa la teoria del vicedirettore della piùcasa d’aste con centinaia di filiali nel mondo. La forma del gioiello è stata ispirata dall‘Hamsa, una simbolo di potere e protezione diffuso nella religione musulmana ed ebraica. Anche il numero 5 è una cifra che nel gioiello si ripete (55 facce) poichè Hamsa in ...

