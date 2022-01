Sono circa il 30% i posti occupati in ospedale da pazienti Covid-19. Ancora troppe vittime (Di martedì 18 gennaio 2022) Scendono nettamente i tamponi effettuati (circa un terzo rispetto al solito) di conseguenza calano i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Tornano invece a salire i morti, 287, di cui 81 in Lombardia, e Sono in aumento i ricoveri sia nei reparti ordinari sia in terapia intensiva. Secondo i dati del monitoraggio Agenas sulla situazione della pandemia, sale al 29% in Italia la percentuale di posti nei reparti di area medica degli ospedali occupati da pazienti Covid, con picchi molto più alti in singole regioni: è il caso della Valle d'Aosta che arriva al 69%, con il 24% di occupazione in terapia intensiva. E così a rischio zona arancione oltre alla Valle d'Aosta anche Piemonte, Abruzzo e Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute sull'emergenza ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 gennaio 2022) Scendono nettamente i tamponi effettuati (un terzo rispetto al solito) di conseguenza calano i contagi da-19 nelle ultime 24 ore. Tornano invece a salire i morti, 287, di cui 81 in Lombardia, ein aumento i ricoveri sia nei reparti ordinari sia in terapia intensiva. Secondo i dati del monitoraggio Agenas sulla situazione della pandemia, sale al 29% in Italia la percentuale dinei reparti di area medica degli ospedalida, con picchi molto più alti in singole regioni: è il caso della Valle d'Aosta che arriva al 69%, con il 24% di occupazione in terapia intensiva. E così a rischio zona arancione oltre alla Valle d'Aosta anche Piemonte, Abruzzo e Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute sull'emergenza ...

