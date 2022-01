Sanremo, Amadeus in ansia: un campione rischia di saltare la gara (Di lunedì 17 gennaio 2022) Parte in salita l’avventura della 72° edizione del Festival di Sanremo, uno dei campioni, Aka7even, rischia di saltare la gara Amadeus in ansia, il festival parte tra 13 giorni ed il campione proveniente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi è ad alto rischio partecipazione Dal 1 al 5 febbraio 2022 andrà in scena l’edizione numero 72 del Festival di Sanremo. La terza dell’era Covid. I preparativi fervono in ogni direzione, dalla logistica, alle prove musicali, passando per le scenografie e gli ultimi contratti da firmare. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Sanremo 2022, Amadeus annuncia il grande colpo del Festival Ogni minimo intoppo nell’ingranaggio rischia di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Parte in salita l’avventura della 72° edizione del Festival di, uno dei campioni, Aka7even,dilain, il festival parte tra 13 giorni ed ilproveniente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi è ad alto rischio partecipazione Dal 1 al 5 febbraio 2022 andrà in scena l’edizione numero 72 del Festival di. La terza dell’era Covid. I preparativi fervono in ogni direzione, dalla logistica, alle prove musicali, passando per le scenografie e gli ultimi contratti da firmare. —>>> Ti potrebbe interessare anche:2022,annuncia il grande colpo del Festival Ogni minimo intoppo nell’ingranaggiodi ...

