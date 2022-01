(Di lunedì 17 gennaio 2022) "La, quando si comincia a votare, lacome forza responsabile e di governo, adesso e nei prossimi anni, farà unache penso potrà essereper tanti se non per ...

Advertising

repubblica : Quirinale, Salvini pensa a un piano B: 'La prossima settimana dalla Lega una proposta convincente' - infoitinterno : Quirinale, Salvini: «Da Lega prossima settimana proposta convincente. Fi: nessuna contrapposizione - DiegoNatoli2 : RT @ilruttosovrano: Quirinale, Salvini: 'La prossima settimana una proposta convincente', ditegli che Al Capone è morto. - ringetto65 : RT @ilruttosovrano: Quirinale, Salvini: 'La prossima settimana una proposta convincente', ditegli che Al Capone è morto. - iconanews : Salvini,prossima settimana da Lega proposta convincente -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini prossima

Il messaggio diè infatti evidente e preoccupante per Berlusconi. " La settimana, quando si comincia a votare, la Lega come forza responsabile e di governo, adesso e nei prossimi ..."La settimana, quando si comincia a votare, la Lega come forza responsabile e di governo, adesso e nei ... Così il leader della Lega, Matteoparlando del voto sul Quirinale con i ..."Prima che si cominci a votare la settimana prossima". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto alla domanda sulla deadline per la verifica dei ..."Lavoriamo perché la scelta sia rapida. Aspettiamo che il presidente Berlusconi faccia i suoi incontri. Non accettiamo veti da parte di nessuno". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, sulla p ...