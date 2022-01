Salvini e la strada per far saltare il patto tra gli interessi convergenti di Letta, Conte e Meloni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come molti altri leader in passato, a un certo punto Matteo Salvini sembrava inarrestabile, ma a causa di quella che nel gergo politico gli americani chiamano hubris, anglicizzando il concetto greco di tracotanza e di superbia, il capo leghista ha collezionato un elenco di errori politici dietro l’altro che lo hanno relegato al modesto ruolo di secondo violino di Giorgia Meloni. La partita del Quirinale è quella che potrebbe riscattarlo da un destino di gregario, a patto che Salvini cominci a ragionare con la testa sulle spalle, non esattamente la specialità di un leader solitamente mosso da istinti primordiali. L’indole di Salvini, però, potrebbe trarre vantaggio dalle grandi manovre di Giorgia Meloni, la quale vuole andare alle elezioni anticipate per capitalizzare la sua ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Come molti altri leader in passato, a un certo punto Matteosembrava inarrestabile, ma a causa di quella che nel gergo politico gli americani chiamano hubris, anglicizzando il concetto greco di tracotanza e di superbia, il capo leghista ha collezionato un elenco di errori politici dietro l’altro che lo hanno relegato al modesto ruolo di secondo violino di Giorgia. La partita del Quirinale è quella che potrebbe riscattarlo da un destino di gregario, achecominci a ragionare con la testa sulle spalle, non esattamente la specialità di un leader solitamente mosso da istinti primordiali. L’indole di, però, potrebbe trarre vantaggio dalle grandi manovre di Giorgia, la quale vuole andare alle elezioni anticipate per capitalizzare la sua ...

Advertising

dtalia : Berlusconi al Quirinale, spunta la lettera di Verdini: «Lo eleggiamo così». … Tre somari e tre briganti sulla stra… - Piero00920132 : @Elena81353537 Siamo già sulla buona strada Elena! Pensa al peggio non c'è mai fine.. Magari presidente della Repub… - Angelredblack1 : @chiaramilanista @toninocolasante @cataldi_marco @Giuseppus1972 @CapitanoPaolo90 @massiacerbo @Paola7B @ferngasp… - guarnieribe : @Misurelli77 Massimo ma tu ce li vedi Salvini Meloni e Silvio votare Gino strada presidente ? - SFocuZ : @Apndp Sì, sta già negoziando per il prossimo governo. Io scommetto sulla rinuncia di B, la strada spianata per Dra… -