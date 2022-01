Raid studenti davanti alla sede dell’USR Lazio per contestare la circolare sulle occupazioni. Costarelli (ANP): “Modalità non adeguata di manifestare il dissenso” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Raid questa notte di un gruppo di studenti de 'La Lupa' davanti alla sede dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio. Fumogeni rossi e scritte su alcuni muri della sede per contestare la circolare in cui il direttore generale dell'Usr, Rocco Pinneri, ha invitato i dirigenti scolastici a intraprendere provvedimenti disciplinari verso gli autori delle occupazioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 gennaio 2022)questa notte di un gruppo dide 'La Lupa'dell'Ufficio scolastico regionale del. Fumogeni rossi e scritte su alcuni muri dellaperlain cui il direttore generale dell'Usr, Rocco Pinneri, ha invitato i dirigenti scolastici a intraprendere provvedimenti disciplinari verso gli autori delle. L'articolo .

Advertising

ParliamoDiNews : Scuola: raid studenti davanti sede Usr Lazio, `alla repressione rispondiamo con la lotta` – Libero Quotidiano… - orizzontescuola : Raid studenti davanti alla sede dell’USR Lazio per contestare la circolare sulle occupazioni - zazoomblog : Scuola: raid studenti davanti sede Usr Lazio alla repressione rispondiamo con la lotta - #Scuola: #studenti… - TV7Benevento : Scuola: raid studenti davanti sede Usr Lazio, 'alla repressione rispondiamo con la lotta'... - tribuna_treviso : Tornano i raid notturni dei No vax in diversi punti dei quartieri nord di Treviso. Le spedizioni vandaliche nella n… -