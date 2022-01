Quirinale, Salvini: «La Lega farà una proposta convincente. Berlusconi faccia i suoi conti entro lunedì» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il segretario della Lega: «Una decisione va presa prima della prima votazione». Il capogruppo Molinari: «Il piano A è Silvio, se non si candidasse la scelta spetterebbe a noi» Leggi su corriere (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il segretario della: «Una decisione va presa prima della prima votazione». Il capogruppo Molinari: «Il piano A è Silvio, se non si candidasse la scelta spetterebbe a noi»

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - LegaSalvini : QUIRINALE, #SALVINI: «STAVOLTA I NUMERI OFFRONO L’ONORE E L’ONERE DI AVANZARE UN CANDIDATO AL CENTRODESTRA» - LegaSalvini : NON ACCETTIAMO VETI DA NESSUNO, SALVINI A VALANGA SUL QUIRINALE - LEBBY4EVER : RT @ilGatt0Pardo: Quirinale, Salvini: «La prossima settimana faremo una proposta convincente». Quindi candidano Topo Gigio? - Profilo3Marco : RT @repubblica: Quirinale, Salvini pensa a un piano B: 'La prossima settimana dalla Lega una proposta convincente' -