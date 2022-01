(Di lunedì 17 gennaio 2022)– I Carabinieri della Compagnia dihannoun 33enne romano, gravemente indiziato di rapina aggravata, in esecuzione di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Velletri. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri e condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, l’indagato, la notte del 10 settembre scorso, dopo aver atteso la chiusura di un noto locale nel centro abitato di, avrebbe aggredito ilmentre saliva in macchina, al fine di sottrargli l’incasso della giornata. Nella circostanza la vittima opponeva una forte resistenza e l’autore della rapina si allontanava a piedi, dandosi alla fuga, dopo essersi ...

Advertising

ilfaroonline : Pomezia, aspetta che chiuda il bar per poi rapinare il titolare: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia aspetta

Il Faro online

Civitavecchia veniva da una partita veramente ottima controche aveva battuto per 3 a 0. ... Ora cil'ultimo impegno prima della pausa natalizia: il nostro avversario non arriva da un ...Un nuovo gioiellino di architettura che, ora, solamente di essere vissuta ed attraversata dai cittadini del comune. La cerimonia e le parole del Sindaco diAlla cerimonia hanno ...Ha prima aspettato che il locale chiudesse, poi ha pensato bene di aggredire il titolare mentre saliva in macchina per sottrargli l’intero incasso della giornata. Una rapina che si è consumata il 10 s ...LUCCA. Ci si continua ad allenare in casa Toscanagarden Nottolini Capannori in vista del tanto desiderato ritorno in campo in Serie B1. Saltata l’ultima gara di andata di sabato scorso in casa del Pom ...