Notre-Dame On Fire: l’incendio della cattedrale nel gioco VR di Ubisoft (Di lunedì 17 gennaio 2022) In ricordo dell’incendio che ha colpito una delle più importanti cattedrali cristiane Ubisoft ha creato Notre-Dame On Fire, un nuovo gioco VR che porrà i giocatori all’interno dell’edificio in fiamme Notre-Dame, una delle opere simbolo della Francia e della cristianità, subì pesanti danneggiamenti a causa di un tremendo incendio nel 2019. I motivi dietro questo tragico fatto non sono ancora del tutto chiari, sospettando come principali cause un mozzicone di sigaretta spento male, o un cortocircuito elettrico. Fatto sta che le fiamme che investirono l’edificio portarono al crollo di quasi l’interezza del tetto, comprendendo anche la grande guglia neogotica centrale. Il fuoco sarebbe divampato anche per via ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 gennaio 2022) In ricordo delche ha colpito una delle più importanti cattedrali cristianeha creatoOn, un nuovoVR che porrà i giocatori all’interno dell’edificio in fiamme, una delle opere simboloFrancia ecristianità, subì pesanti danneggiamenti a causa di un tremendo incendio nel 2019. I motivi dietro questo tragico fatto non sono ancora del tutto chiari, sospettando come principali cause un mozzicone di sigaretta spento male, o un cortocircuito elettrico. Fatto sta che le fiamme che investirono l’edificio portarono al crollo di quasi l’interezza del tetto, comprendendo anche la grande guglia neogotica centrale. Il fuoco sarebbe divampato anche per via ...

Advertising

CbrNrf : @bibi_paramis Io amo i musical in generale, ne ho visti diversi, ma Notre Dame è sicuramente il più bello ed emozio… - lavocemanduria : Notre Dame de Paris, l'originale, anche a San Pancrazio Salentino - tuttoteKit : Notre-Dame On Fire: l'incendio della cattedrale nel gioco #VR di #Ubisoft #NotreDameOnFire #tuttotek - CbrNrf : Biglietto per Notre Dame de Paris preso. Pronta ad ascoltare 'Il tempo delle cattedrali' con la mano sul cuore ???? - TsarBomba59 : #1J1F N°17 ?? Notre-Dame Des Turcs (Nostra Signora Dei Turchi) ?? 1968 ?? Drame, Expérimental ?? 2h04 ?? ITA ?? Carmelo… -