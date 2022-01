Napoli | avanti tutta per Julian Alvarez | gli azzurri in vantaggio sulla concorrenza

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Calciomercato: glifanno sul serio perdel River Plate e sarebbe la squadra in pole position per acquistarlo Ilha individuato in, attaccante 21enne del River Plate, il perfetto erede di Lorenzo Insigne. Sull’argentino ci sono tutte le big italiane ed estere, comprese in Spagna Barcellona e Atletico Madrid, ma glisarebbero da tutte le concorrenti. Secondo quanto riportato da AS, infatti,sarebbe stato proposto al club partenopeo che potrebbe ora pagare la clausola rescissoria da circa 25 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato: gli azzurri fanno sul serio per Julian Alvarez del River Plate e sarebbe la squadra in pole position per acquistarlo Ilha individuato in Julian Alvarez, attaccante 21enne del River Plate, il perfetto erede di Lorenzo Insigne. Sull'argentino ci sono tutte le big italiane ed estere, ...Palermo, non a caso provincia in cui si trova Bolognetta, Catania e l'Etna, insieme alla provincia died il Vesuvio, sono state tra le aree più sorvolate dagli ufo nel 2021'. ...Nicolás Alejandro Tagliafico, 29 anni, è una vera e propria opportunità di mercato per tutte quelle squadre che hanno bisogno di un terzino sinistro di esperienza e affidabilità. Il suo percorso all’A ...Cosa ci regalerà il girone di ritorno? Sicuramente una lotta senza esclusione di colpi, complice anche un calendario che propone subito scontri diretti molto importanti. L’Inter sembra essere sempre d ...