Milan, Pioli: «Gol preso per mancanza di lucidità. Dovevamo segnare prima» (Di lunedì 17 gennaio 2022) Pioli: «L’arbitro ci ha chiesto scusa. Responsabilità da dividere tra lui e noi». Le dichiarazioni del tecnico del Milan dopo la sconfitta Stefano Pioli a DAZN dopo Milan-Spezia. FINALE – «Ho provato a calmarli ma non ci sono riuscito. Sapevamo di aver subito un torto e abbiamo subito un gol perdendo lucidità. Le responsabilità sono da dividere con l’arbitro che ci ha chiesto scusa. Peccato perché non aveva fischiato i mezzi falli prima. Dovevamo fare più gol nel primo tempo, è una serata storta e dobbiamo reagire subito». OCCASIONI – «Quando crei 7-8 palle da gol significa che muovi bene il pallone e sei pericoloso. Bravo il loro portiere, meno bravi a noi. Abbiamo avuto le occasioni per vincere e poi abbiamo perso». SCUDETTO – «Dipenderà dalle prossime ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022): «L’arbitro ci ha chiesto scusa. Responsabilità da dividere tra lui e noi». Le dichiarazioni del tecnico deldopo la sconfitta Stefanoa DAZN dopo-Spezia. FINALE – «Ho provato a calmarli ma non ci sono riuscito. Sapevamo di aver subito un torto e abbiamo subito un gol perdendo. Le responsabilità sono da dividere con l’arbitro che ci ha chiesto scusa. Peccato perché non aveva fischiato i mezzi fallifare più gol nel primo tempo, è una serata storta e dobbiamo reagire subito». OCCASIONI – «Quando crei 7-8 palle da gol significa che muovi bene il pallone e sei pericoloso. Bravo il loro portiere, meno bravi a noi. Abbiamo avuto le occasioni per vincere e poi abbiamo perso». SCUDETTO – «Dipenderà dalle prossime ...

