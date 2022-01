Letta ha avuto dal Pd il mandato a trattare, ma nel partito le fazioni sono in fibrillazione (Di lunedì 17 gennaio 2022) Enrico Letta ha avuto dalla Direzione del Pd il pieno mandato a condurre la delicata trattativa sul Quirinale, ma deve guardarsi dalle fazioni interne che per timore del voto anticipato vedono Draghi al Colle come fumo negli occhi. La proposta del tavolo per scegliere un nome condiviso Di qui l’appello del leader dem sul tavolo aperto al centrodestra per scegliere insieme un nome istituzionale per la successione a Sergio Mattarella, che resta la carta cui molti nel Pd restano affezionati a dispetto delle intenzioni del presidente uscente. LEGGI ANCHE Il rebus Gianni Letta sul Quirinale, retroscenisti scatenati: quel colloquio a Palazzo Chigi che irrita Berlusconi Il retroscena. Gianni Letta ha un piano segreto per il dopopartita del Colle: è contro i sovranisti La strategia ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Enricohadalla Direzione del Pd il pienoa condurre la delicata trattativa sul Quirinale, ma deve guardarsi dalleinterne che per timore del voto anticipato vedono Draghi al Colle come fumo negli occhi. La proposta del tavolo per scegliere un nome condiviso Di qui l’appello del leader dem sul tavolo aperto al centrodestra per scegliere insieme un nome istituzionale per la successione a Sergio Mattarella, che resta la carta cui molti nel Pd restano affezionati a dispetto delle intenzioni del presidente uscente. LEGGI ANCHE Il rebus Giannisul Quirinale, retroscenisti scatenati: quel colloquio a Palazzo Chigi che irrita Berlusconi Il retroscena. Gianniha un piano segreto per il dopopartita del Colle: è contro i sovranisti La strategia ...

